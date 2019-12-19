Депутаты поддержали за основу в первом чтении законопроект главы государства Владимира Зеленского.

За проголосовали 264 депутата.

Законопроектом предлагается установить, что преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (пять и более), участником, организатором, руководителем и/или координатором которого является "вор в законе". Также в данной части статьи предлагается определить понятие "вор в законе".

Кроме того, Уголовный кодекс предлагается дополнить новыми статьями, а именно:

статьей 255-1 "Создание преступного сообщества и пребывания лица в статусе "вор в законе", предусматривающей уголовную ответственность за создание преступного сообщества или руководство таким сообществом или участие в нем, или участие в преступлениях, совершаемых такой сообществом (часть первая) или пребывания лица в статусе "вор в законе" (часть вторая);

статьей 255-2 "Обращение к "вору в законе" или другому участнику преступного сообщества", предусматривающей уголовную ответственность за обращение к "вору в законе" или другому участнику преступного сообщества с просьбой совершить преступление, и/или оказать влияние в любой форме на третьих лиц с целью принятия ими решений или совершения или несовершения ими действий.

статьей 255-3 "Организация проведения встречи (сходки) представителей преступных организаций или преступных сообществ, содействие в ее проведении или руководство ею", предусматривающей установление уголовной ответственности за организацию проведения встречи (сходки) представителей преступных организаций или преступных сообществ для разработки планов и условий совместного совершения преступлений, материального обеспечения преступной деятельности или координации действий преступных организаций или преступных сообществ, а так же содействие в ее проведении, или руководство такой встречей (сходкой).

Раньше сообщалось о том, что Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность. А также Рада поддержала предложения Зеленского по Избирательному кодексу.