Зеленский назначил послов Украины в четырех странах [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении послов Украины еще в четырех странах. Об этом сообщает пресс-службу Офиса президента.
Указами №912, 913, 914 и 915 назначили послов в Иордании, Молдавии, Катаре и Китае.
Мирослава Щербатюк стала послом Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве. Андрей Кузьменко - послом Украины в Государстве Катар.
Марка Шевченко назначили послом Украины в Республике Молдова, а Сергея Камышева - послом Украины в Китайской Народной Республике.
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