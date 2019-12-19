Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении послов Украины еще в четырех странах. Об этом сообщает пресс-службу Офиса президента.

Указами №912, 913, 914 и 915 назначили послов в Иордании, Молдавии, Катаре и Китае.

Мирослава Щербатюк стала послом Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве. Андрей Кузьменко - послом Украины в Государстве Катар.

Марка Шевченко назначили послом Украины в Республике Молдова, а Сергея Камышева - послом Украины в Китайской Народной Республике.

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