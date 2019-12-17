Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил закон об оборонном бюджете, который содержит также положения о санкциях против строительства "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает "Европейская правда".

Документ поддержан 86 голосами, 8 сенаторов выступили против.

Согласно закону, санкции вводятся против компаний, причастных к строительству трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Санкции будут действовать и в случае, если компании изменят название или заменятся другими.

Раньше сообщалось о том, что США вводят новые санкции против России. А также Россия расширила санкции против Украины.