В США одобрили санкции против России [ Редактировать ]
Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил закон об оборонном бюджете, который содержит также положения о санкциях против строительства "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает "Европейская правда".
Документ поддержан 86 голосами, 8 сенаторов выступили против.
Согласно закону, санкции вводятся против компаний, причастных к строительству трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Санкции будут действовать и в случае, если компании изменят название или заменятся другими.
Раньше сообщалось о том, что США вводят новые санкции против России. А также Россия расширила санкции против Украины.
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