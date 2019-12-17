Россия расширила санкции против Украины [ Редактировать ]
Правительство России расширило перечень граждан Украины, против которых вводятся "санкции". Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.
Кроме того, российский Кабинет министров расширил ассортимент запрещенных к ввозу на территорию России товаров из Украины.
Отметим, что в список персональных санкций внесли еще 9 человек и исключили двоих украинцев. Всего в нем - около 570 человек.
Перечень товаров, ввоз которых с Украины в Россию запрещен:
- регенерируемая бумага или картон.
- кукурузный крахмал
- глюкоза и фруктоза
- медицинские воздуховоды и трубки
- грелки
- катетеры
- кровоостанавливающие жгуты и некоторые другие изделия медицинского назначения.
- радиаторы и котлы центрального отопления
Раньше сообщалось о том, что США вводят новые санкции против России.
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