Правительство России расширило перечень граждан Украины, против которых вводятся "санкции". Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Кроме того, российский Кабинет министров расширил ассортимент запрещенных к ввозу на территорию России товаров из Украины.

Отметим, что в список персональных санкций внесли еще 9 человек и исключили двоих украинцев. Всего в нем - около 570 человек.

Перечень товаров, ввоз которых с Украины в Россию запрещен:

регенерируемая бумага или картон.

кукурузный крахмал

глюкоза и фруктоза

медицинские воздуховоды и трубки

грелки

катетеры

кровоостанавливающие жгуты и некоторые другие изделия медицинского назначения.

радиаторы и котлы центрального отопления

Раньше сообщалось о том, что США вводят новые санкции против России.