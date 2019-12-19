Известная певица Анна Седокова, которая недавно показала "жаркое" фото, шокировала поклонников новым откровенным снимком. Так, публикацию артистка сделала в своем Instagram.

На фото на Ане надето сексуальное белье в виде ремней. Дополнили образ небрежная укладка и яркий макияж.

"...Мы- женщины, все разные и одинаково эмоционально нестабильные. Мы расстаемся, встречаемся, постим голые фото и умные книги одновременно. И это нормально!", - написала в описании к фото певица.

Фото: instagram.com/annasedokova

Фанаты были шокированы смелостью Седоковой. Некоторые положительно оценили ее пикантный образ, а другие же назвали артистку слишком вульгарной.

"Мега секси", "Красотка", "Аня, ты огонь", "Аннушка,да Вы красотка и будете ею и в 50 и в 60", "Ну каждому свое", "Фу, пошлятина", - написали юзеры соцсети.

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