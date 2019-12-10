"Еще прекраснее стала": Нюша поразила ярким образом (фото) [ Редактировать ]
Популярная российская певица Нюша поделилась с поклонниками ярким фото, на котором предстала в синем глянцевом платье. Соответствующий снимок звезда опубликовала в Instagram.
"Наша гламурная красоточка", "Прекрасная, как всегда", "Еще прекраснее стала", "Вау, какая вы красотка, платье просто бомба", "Такой интересный образ", - написали подписчики под снимком.
Также мы писали о том, что российская певица Нюша поделилась фото с подросшей дочерью, а также, что Нюша поразила фигурой в откровенном купальнике.
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