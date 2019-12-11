Анна Седокова взволновала "жарким" фото [ Редактировать ]
Популярная российская певица Анна Седокова поделилась с поклонниками новым фото, на котором предстала в откровенном образе с глубоким декольте и букетом красных роз.
"Лежу у себя на полу и так сладко, что все вышло! Мы сделали это! Мы все вместе ! Помните, я буду бороться за каждого из вас! Мы сделали самый душевный лайв и я благодарю свою удивительную команду!", - написала Седокова.
Подписчики с восторгом прокомментировали публикацию артистки: "Какая ты роскошная", "Шикарная", "Невероятная".
Ранее сообщалось, что Нюша поразила ярким образом.
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