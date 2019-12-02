Регина Тодоренко умилила новогодним фото с Топаловым [ Редактировать ]
Популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась трогательным снимком с мужем. Кадр звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
"С первым днем зимы всех. Уже знаете, с кем и где будете праздновать НГ? Подкидывайте идеи", - написала Тодоренко под фото.
Поклонники впечатлились кадром артистки и поблагодарили за праздничное настроение: "Красивые и счастливые", "Невероятные", "Две половинки одного целого большого счастья".
Ранее мы писали о том, что Анфиса Чехова взбудоражила откровенным нарядом.
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