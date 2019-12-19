Крушение МН17: Украина продлила соглашение с Нидерландами [ Редактировать ]
В четверг, 19 декабря, стало известно, что Верховная рада Украины продлила соглашение с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17. Соответствующее решение поддержали 324 народных депутата, передает "РБК-Украина".
В частности, депутаты проголосовали за законопроект, который позволит ратифицировать соглашение (в форме обмена нотами) по катастрофе MH17 между Украиной и Нидерландами. Таким образом, стороны продлят действие Международной миссии защиты расследования до 1 августа 2020 года.
Данный закон будет способствовать дальнейшему практическому привлечению Нидерландов к расследованию причин авиационной катастрофы рейса МН17.
Ранее сообщалось, что в СБУ подытожили пять лет расследования по делу о катастрофе МН17.
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