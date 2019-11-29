Крушение МН-17: названа дата суда в Гааге [ Редактировать ]
Первое судебное заседание по делу о сбитом самолете рейса MH17 Malaysia Airlines в Гааге запланировано на 9 марта 2020 год. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает NL Times.
Отмечается, что здание суда во время слушаний будут усиленно охранять, а заседания будут транслироваться онлайн. Ради рассмотрения этого дела Нидерланды даже изменили законодательство - теперь часть слушаний будет проходить на английском.
Зал суда будет вмещать полтысячи журналистов, а сами заседания будут проходить в течение 25 недель: 9-13 марта, 23-27 марта, 8 июня-3 июля и 31 августа-13 ноября.
Суд также будет рассматривать дело в 2021 году - с 1 февраля по 26 марта. Пострадавшим будет предоставлена возможность выступить в одном из залов суда. Однако непонятно, будет ли кто-то из обвиняемых присутствовать на заседаниях.
Руководить делом будут трое судей Окружного суда Гааги.
Ранее сообщалось, что в СБУ подытожили 5 лет расследования по делу крушения МН17.
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