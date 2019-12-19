Земля розбрату. В Національному антикорупційному бюро зареєстрували заяву щодо незаконності процедури розгляду земельної реформи. До НАБУ звернулися депутати кількох фракцій. Чому? Розкаже Даніїл Снісар.

Комітет Верховної Ради з аграрної політики другий день поспіль збирається на засідання о 8 ранку. На порядку денному - правки до законопроекту про ринок землі. І знову працюють у турборежимі, аби встигнути передати документ на друге читання до нового року, - цього від монобільшості вимагав президент. Тож, усі правки, а їх понад 4 тисячі, вирішили ухвалювати без детального обговорення.

"Мы не первый год в украинском парламенте, но такого мы еще не видели, чтобы на заседание комитета для обсуждения принятия решения выдавали таблицы, где уже четко указано - какая поправка должна быть отклонена, а какая учтена. Т.е, это чистейшая фальсификация решения комитета.

Мы видим, что сейчас депутаты, члены комитета от партии "Слуга народа", сидят там чисто как марионетки, которые по этой табличке поднимают руку, опускают руку - без никакого обсуждения, без никакой дискуссии, без заслушивания профессиональной среды", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"Нам казали, що буде референдум. А зараз кажуть, - референдум буде через декілька років, після того, як ми введемо ринок землі. Ви зрозумієте, яке це благо. Це абсолютно не позиція, це абсолютно не шлях. Насправді, саме українці мають вирішувати таке стратегічне питання і якось пересмикувати - ми будемо старатися цього не допустити", - наголосив Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

На вимогу опозиціонерів, комітет засідання перервав до вечора. Нардепи попрямували на аудієнцію до глави парламенту. Сьогодні перемовини розпочинали кілька разів. І, попередньо, домовленостей досягти обранцям таки вдалося.

"Они опять пообещали, что вернут 4 тысячи правок. Мы опять им поверили. Подпишем меморандум, потому что на слово верить, к сожалению уже не получается. Меморандум, в котором мы четко пропишем процедуру, как мы идем дальше. Она касается 4 тысяч правок, 10 дней календарных, после того, как все правки будут внесены - для ознакомления депутатам Верховной Рады", - зазначив Вадим Рабінович, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Про факти недотримання регламенту, підробку документів та можливе зловживання і лобіювання власних інтересів головою комітету - нардепи двох парламентських фракцій сьогодні повідомили НАБУ. Там прийняли та зареєстрували заяву.

"Фракція "Батьківщина" і "Опозиційна платформа - За життя", так - ми маємо різні ідеологічні погляди, але ми зараз разом до Національної агенції по боротьбі з корупцією подали документ, який вимагає зараз розслідувати незаконну корупційну діяльність голови комітету, пана Сольського. А більше того, зробити все, що в компетенції НАБУ - для того, щоб припинити незаконний розгляд, з порушенням всіх можливих норм законів, - розгляд закону про продаж сільськогосподарської землі", - наголосила Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина".

Своє засідання аграрний комітет сьогодні так і не відновив, через подовжений робочий день у сесійному залі.