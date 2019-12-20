За полярним колом тривають останні приготування до Різдва й Нового року в резиденції Санта Клауса. Чого найбільше бажають діти й дорослі з різних країн - знає Катерина Єлісєєва.

"Привіт усім! Ось і минув ще один рік. Сподіваюсь, він був добрим для вас"

Напередодні новорічних свят у Санта Клауса - гаряча пора. У його офісі на півночі Лапландії кипить робота - за кілька днів ельфи мають встигнути опрацювати листи від дітей з усього світу.

"Щодня ми отримуємо понад 30 тисяч листів із Польщі, Китаю, Великої Британії, Італії та Росії. Пишуть і дорослі, і діти - усім хочеться, щоб їхні мрії збулися". - розповідає Еліна, співробітник офісу Санта Клауса.

У цьому поштовому відділенні в містечку Рованьємі листи не лише приймають, а й надсилають - з унікальною полярною маркою. Щороку сотні туристів приїздять до Фінляндії заради традиційних різдвяних розваг.

"Ми каталися на оленях, потім нас катали на упряжці з хаскі, а ще ми спускалися з гірки на санях. Удома в нас не буває так багато снігу, тому тут нам дуже весело!", - захоплюється Елейн, туристка з Великої Британії.

"Ми приїхали, щоб побачити справжнього Санту! Збираємося їсти маршмелоу, а потім - кататися на лижах", - ділиться планами Сі Джей, турист з Ірландії.

Час, проведений разом із сім'єю - це і є найкращий подарунок. Саме про це розповів Санта Клаус у своєму передноворічному зверненні.

"Цей рік змусив мене розмірковувати над тим, як люди спілкуються одне з одним. Я був би дуже щасливий, якби ви частіше говорили добрі слова. Поважати думки і почуття інших - ознака шляхетності. Дні, які ми присвячуємо рідним - найкращий дар, тож будьте щедрими. Веселого вам Різдва і щасливого Нового Року!", - побажав Санта Клаус.

Уже за тиждень Санта вирушить у навколосвітню подорож на оленях, щоб надіслати дітям вітальні листівки та покласти подарунки під ялинку.