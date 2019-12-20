Пятница, 20 декабря, станет удачной для тех, чья работа связана с умственным трудом. Все идеи, которые придут вам в голову, лучше записывать и не упускать ни один шанс знакомства и развития. Гороскоп для каждого знака зодиака дает "1001 гороскоп".

Овен

Сегодня в каком-то вопросе от Овна может потребоваться сделать выбор, и ему будет нелегко принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют свои очевидные минусы и плюсы? Звезды гороскопа не советуют Овну торопиться. Даже если ситуация подгоняет его в спину, сегодня Овну не стоит идти у нее на поводу. Пусть решение как следует созреет, отлежится. Возможно, есть шанс найти компромисс? А может быть, пока Овен думает, появится еще и третий вариант?

Телец

Сегодня, каким бы опытом Телец ни обладал, ситуация может на какое-то время поставить его в роль ученика. Возможно, ему будет необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным или же начальство возьмет Тельца под свой личный контроль. А может быть, Телец почерпнет нужные ему для работы сведения из чужого разговора. В любом случае, сегодня ему стоит прислушиваться к советам других и помнить: если хочешь добиться успеха, учиться никогда не поздно.

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Близнецы

Сегодня звезды гороскопа предлагают Близнецам задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению - не та стратегия, которая способна вознести до самых высот. Возможно, жизнь Близнецов вошла в колею и не оставляет времени на продвижение, но сегодня - хороший день для того, чтобы трезво оценить свой потенциал. Быть может, Близнецы обнаружат, что на своем месте они уже достигли "потолка", и этот "потолок" весьма невысокий. В этом случае им стоит подумать о том, как кардинально изменить ситуацию к лучшему.

Рак

Сегодня Раку ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу, хотя ситуация будет его к этому склонять. Возможно, кто-то из знакомых Рака попросит помочь ему своими профессиональными навыками, а может быть, даже попытается втянуть Рака в какие-то дела с использованием его служебного положения. Звезды гороскопа говорят, что делать этого сегодня не следует, иначе Рак будет жалеть. В лучшем случае он навредит работе или дружбе, в худшем - и тому, и другому.

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Лев

Сегодня Льву в течение дня не раз придется вспомнить поговорку: "Сколько людей, столько и мнений". По самым, казалось бы, незначительным и простым вопросам, у него то и дело могут возникать разногласия и даже стычки с окружающими. Неудивительно, что и мнение вышестоящих сегодня вряд ли будет совпадать с мнением Льва, что может порой его удручать. Однако здесь звезды гороскопа советуют Льву уступить свои позиции без боя - как говорится, начальству виднее, по крайней мере в этот день.

Дева

Сегодня день потребует от Девы таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий - и ситуация, и люди вокруг будут требовать от Девы только фактов. Ничто сегодня не способно вывести окружающих из себя больше, чем слова Девы: "мне кажется" и "я думаю". Если Дева хочет, чтобы ее заметили и оценили, сегодня ей стоит озвучивать свои мысли на языке статистики, графиков и цифр.

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Весы

Сегодня в течение дня Весы будут неравнодушны к точным цифрам и фактам! Идет ли речь об учебе, сложных расчетах или пунктах договора, написанных мелким шрифтом, Весы сумеют разобраться во всем и сделать правильные выводы. Однако звезды гороскопа предупреждают: если Весы не найдут сегодня достойное применение своей внимательности, то рискуют растратить ее на пустяки. Ведь считать можно и ворон за окном, но зачем? Тратить на это такой продуктивный день было бы просто обидно.

Скорпион

Сегодня Скорпион не будет рваться на первые роли, однако ему отлично удастся проявить себя на вторых! Особенно хорошо у Скорпиона получится действовать в команде или же выполнять чьи-то точные указания. Единственное условие - Скорпион сегодня должен четко понимать всю логику процесса: кто что делает и за какой участок работ отвечает. Роль безмолвного и равнодушного исполнителя не для него!

Стрелец

Сегодня - отличный день для того, чтобы Стрелец завязал полезное знакомство. Его коммуникабельность и креативность на высоте, он полон интересных идей и сумеет донести их до кого угодно. Звезды гороскопа говорят, что Стрельцу может представиться шанс завести деловой контакт в любой, даже самой неформальной, обстановке. В коридоре, на улице, на вечеринке - везде Стрелец сегодня может встретить человека, знакомство с которым окажет влияние на его дальнейшую карьеру. А может быть даже, судьбу.

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Козерог

Сегодня звезды гороскопа настоятельно советуют Козерогу заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой! Идет ли речь о карьерных планах Козерога или же о том, как устроить свою личную жизнь, сегодня - хороший день для того, чтобы перевести эти мысли из разряда фантазий в разряд первоочередных дел. И, главное, продумать все детали. Осуществив это сегодня, Козерог сделает первый шаг навстречу своим самым смелым мечтам!

Водолей

Сегодня у Водолея есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет ему продвинуться вперед! Возможно, ему удастся случайно услышать то, что не предназначалось для его ушей, или же прийти к нужному умозаключению на основе слухов и другой обрывочной информации. Главное, что благодаря стечению обстоятельств или своим аналитическим способностям, Водолей сегодня может получить в руки ключ, открывающий двери к новым достижениям и успехам.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит подумать над тем, что именно в последнее время они делали не так, где совершили ошибку. День наделяет их не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны, беспристрастно оценив свои действия. Возможно, в каких-то вещах Рыбы поторопились, сбились с пути или просто не довели дело до конца? Понять это сегодня - значит сделать первый шаг к тому, чтобы со временем исправить ситуацию.

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