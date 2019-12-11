Какой знак зодиака самый неуклюжий [ Редактировать ]
Не все люди бережливы и аккуратны. У некоторых все словно "валиться из рук". Так, астрологи рассказали, какой знак зодиака имеет склонность к неуклюжести.
Итак, на первом месте оказался Водолей. Представители этого знака зодиака часто попадают в комичную ситуацию. Про таких говорят "может споткнуться на ровном месте". Так оно и есть. Например, Водолеи запросто могут уронить на себя бокал вина на важном мероприятии или поставить другого человека в неловкое положение.
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