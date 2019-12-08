Какой знак зодиака самый бескорыстный [ Редактировать ]
Каждый хочет иметь в своем окружении бескорыстных друзей, которые готовы прийти не помощь, ничего не требуя взамен. О таких говорят: "они готовы отдать последнюю рубашку". Астрологи рассказали, какой знак зодиака богат широкой душой.
Итак, на первом месте оказался Рак. Представители этого знака зодиака обожаю заботиться о близких и посвящать свое время родным и друзьям. Они не видят смысла жизни, если не чувствуют себя нужным кому-то. Раки очень отзывчивы и всегда приходят на помощь в трудную минуту.
Однако, иногда они могут приносить себя в "жертву" в отношениях, что дает возможность окружающим пользоваться ими в своих целях.
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