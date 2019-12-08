Каждый хочет иметь в своем окружении бескорыстных друзей, которые готовы прийти не помощь, ничего не требуя взамен. О таких говорят: "они готовы отдать последнюю рубашку". Астрологи рассказали, какой знак зодиака богат широкой душой.

Читайте также Какой знак зодиака самый неверный

Итак, на первом месте оказался Рак. Представители этого знака зодиака обожаю заботиться о близких и посвящать свое время родным и друзьям. Они не видят смысла жизни, если не чувствуют себя нужным кому-то. Раки очень отзывчивы и всегда приходят на помощь в трудную минуту.

Однако, иногда они могут приносить себя в "жертву" в отношениях, что дает возможность окружающим пользоваться ими в своих целях.

Читайте также, какой знак зодиака самый эмоциональный.