Умерла девушка Джеймса Бонда [ Редактировать ]
На 79-м году ушла из жизни французская актриса и модель Клодин Оже, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в фильме "Шаровая молния", сообщает The Independent.
Она умерла в Париже. Причины смерти пока не раскрываются.
Клодин известна также по фильмам: "Полицейская история", "Операция "Святой Януарий", "Красное и черное" и "Соль на нашей коже".
Ранее сообщалось, что умер знаменитый певец и актер.
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