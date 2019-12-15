Не стало известной датской актрисы Анны Кариной. Так, знаменитость ушла из жизни в возрасте 79 лет во Франции. Причина гибели пока неизвестна, передает hyser.com.ua.

Друзья и коллеги артистки написали, что она навсегда останется для них примером таланта, женской красоты, обаяния и доброты.

Ханна Карин Бланке Байер стала популярной благодаря фильмам классика "новой волны" режиссера Жан-Люка Годара. Женщина родилась в Копенгагене в 1940 году. Но потом после переезда во Францию (Париж) она решила взять псевдоним Анна Карина по совету ее хорошей подруги Коко Шанель.

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