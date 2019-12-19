На 82-м году ушел из жизни знаменитый британский актер и певец Кенни Линч. Об этом семья артиста сообщила в Twitter.

Причина смерти не уточняется. Артист выступал в турне с The Beatles и стал первым певцом, записавшим кавер на одну из композиций группы - песню Misery.

Линч также снимался в таких фильмах и телесериалах, как "Летучий отряд Скотленд-Ярда", "Тайна рукописи", "Доска" и "Дом ужасов доктора Террора".

Ранее сообщалось, что умерла всемирно известная актриса.