Умер знаменитый певец и актер [ Редактировать ]
На 82-м году ушел из жизни знаменитый британский актер и певец Кенни Линч. Об этом семья артиста сообщила в Twitter.
Причина смерти не уточняется. Артист выступал в турне с The Beatles и стал первым певцом, записавшим кавер на одну из композиций группы - песню Misery.
Линч также снимался в таких фильмах и телесериалах, как "Летучий отряд Скотленд-Ярда", "Тайна рукописи", "Доска" и "Дом ужасов доктора Террора".
Ранее сообщалось, что умерла всемирно известная актриса.
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