В Украине возобновили выплаты больничных [ Редактировать ]
Кабмин увеличил бюджет Фонда социального страхования на 2019 год на 1 миллиард гривен. Об этом сообщается на сайте правительства.
Общая сумма расходов на материальное обеспечение (финансирование больничных, пособий по беременности и родам и пособий на погребение) составила 15,361 млрд грн.
Изменения связаны с фактическим перевыполнением статьи доходов бюджета, в частности за счет более прогнозируемой уплаты ЕСВ страхователями (работодателями), а также перераспределения средств.
Общие доходы ФССУ с учетом остатка средств на начало года составляют 25,665 млрд грн.
Ранее сообщалось, что в Украине вырастет помощь безработным.
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