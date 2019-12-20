Кабмин увеличил бюджет Фонда социального страхования на 2019 год на 1 миллиард гривен. Об этом сообщается на сайте правительства.

Читайте также В Украине перестанут выдавать больничные листы

Общая сумма расходов на материальное обеспечение (финансирование больничных, пособий по беременности и родам и пособий на погребение) составила 15,361 млрд грн.

Изменения связаны с фактическим перевыполнением статьи доходов бюджета, в частности за счет более прогнозируемой уплаты ЕСВ страхователями (работодателями), а также перераспределения средств.

Общие доходы ФССУ с учетом остатка средств на начало года составляют 25,665 млрд грн.

Ранее сообщалось, что в Украине вырастет помощь безработным.