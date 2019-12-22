Президент Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с выступлением на 19-х зимних Дефлимпийских играх в Италии. Об этом он сообщил на официальном телеграм-канале.

"Поздравляю украинскую сборную с успешным выступлением на ХIХ зимних Дефлимпийских играх, проходивших в Италии", - сказано в официальном Telegram-канале главы государства.

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Также он отметил, что дефлимпийцы получили 11 медалей и 2 место в командном зачете.

"Эти достижения демонстрируют миру наш непобедимый дух, а главное - вдохновляют каждого украинца никогда не сдаваться и преодолевать любые трудности", - подчеркнул он.