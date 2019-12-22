Местные выборы в ОТГ: в ЦИК рассказали о голосовании [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия рассказала, как проходят первые местные выборы в 86 объединенных территориальных громадах (ОТГ) в 23 регионах государства. Об этом указано в сообщении комиссии в Facebook.
"Все 532 избирательных участка на первых и 66 - на дополнительных выборах открылись вовремя, в 8.00. Голосование проходит в штатном режиме. По сообщению Национальной полиции Украины по состоянию на 12.00 чрезвычайных происшествий на избирательных участках не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что в Украине стартовали первые местные выборы в ОТГ.
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