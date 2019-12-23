Стрілянина на поминках у Чикаго. 13 людей поранені. Гості зібралися вшанувати пам'ять загиблого приятеля у будинку в південному районі міста. Утім, розмови переросли у сварку, а потім опоненти взялися до зброї. Перелякані люди вискочили на вулицю, стріляли і там. Поліція заарештувала підозрюваних. Тепер з'ясовує всі обставини.

"Нині ми маємо 13 постраждалих віком від 16 до 48 років. Четверо - у критичному стані. Цей інцидент - наслідок сварки під час застілля. Під слідством двоє осіб. Один чоловік, що тримав зброю. Та ще один - імовірно причетний до стрілянини, він також поранений", - говорить Фред Воллер, керівник патрульної поліції Чикаго.