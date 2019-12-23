Масштабна ДТП у США: зіткнулися понад 60 автомобілів [ Редактировать ]
Щонайменше 35 людей постраждали, частина з них перебуває у критичному стані, внаслідок масштабної ДТП у штаті Вірджинія, у США. Там зіткнулися понад 60 автомобілів.
Розтрощені автівки перекрили обидва боки магістралі між штатами. Надзвичайники буквально перестрибували дахами автівок, щоб визволити потерпілих із залізної пастки. За даними поліції, трощу спричинив туман та ожеледиця на дорозі. Нині рух автомагістралі - відновили.
по теме
В Киеве из-за сильного столкновения авто перевернулось на крышу возле АЗС
В понедельник, 23 декабря, в Киеве, на улице Полярной произошло сильное ДТП
Стрілянина на поминках у Чикаго: 13 людей постраждали
Стрілянина на поминках у Чикаго. 13 людей поранені. Гості зібралися вшанувати пам'ять загиблого приятеля у будинку в південному районі міста
У США голосуватимуть за ще один пакет антиросійських обмежень
Більше санкцій. У комітеті з міжнародних відносин Сенату США сьогодні голосуватимуть за ще один пакет антиросійських обмежень, які вже раніше охрестили "пекельними"
Американський сенат затвердив санкції щодо всіх задіяних на будівництві "Північного потоку-2"
Минулого тижня аналогічний законопроєкт підтримала нижня палата Конгресу США - Палата представників. Тепер документ має підписати президент Дональд Трамп
У Нью-Йорку відкрився найбільший фестиваль китайських ліхтарів
У міському парку засяяли гігантська ялинка, величний кит, динозаври, дракони та інші чудернацькі фігури