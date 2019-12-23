В Україні відбулися вибори до об'єднаних територіальних громад [ Редактировать ]
В Україні відбулися вибори до об'єднаних територіальних громад. У 23 регіонах обирали депутатів місцевих рад, а також сільських, селищних та міських голів. У вісімдесяти шести ОТГ вибори провели вперше. Загалом працювали майже 600 дільниць.
За даними ЦВК, голосування відбувалося у штатному режимі. Як розповіли в поліції, загалом надійшло 45 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Здебільшого вони стосувалися можливої незаконної агітації та фальсифікації документів.
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