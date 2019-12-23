До следующего саммита "нормандской четверки" должны не только определить три участка, но и провести разведение. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Об этом сообщает "Укринформ".

Такое заявление он сделал в ответ на вопрос, когда будут согласованы три новых пункта, и где будет происходить разведение.

"Не только определены до саммита. Мы надеемся, что до следующего саммита состоится разведение", - сказал Пристайко.

По его словам, на заседании ТКГ в Минске украинская сторона предложила три участка, которые имеют гуманитарное значение.

"И мы рассчитываем на то, что они будут проработаны. Возможно, будут предложены другие. Это сложный процесс. Мы их пока не называем", - сказал Пристайко.

Как известно, следующий саммит в нормандском формате должен состояться в апреле 2020 года. Ранее разведение сил провели в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

Раньше сообщалось о том, что директор Центра политической конъюнктуры России Алексей Чеснаков заявил, что обмен пленными по формуле "всех на всех" может произойти до конца этого года.