"Формула Штайнмайера": Пристайко раскрыл новые детали [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что "формула Штайнмайера" может стать частью закона о статусе Донбасса. Об этом пишет "Униан".
Пристайко отметил, что "формула Штайнмайера" согласована украинской властью, трехсторонней контактной группой. Вопрос о том, каким образом она будет имплементирована в украинское законодательство.
"Мы готовы сделать этот шаг, введя ее в украинское законодательство, и скорее всего, это будет интегрировано в закон об особом статусе", - отметил он.
Пристайко прокомментировал отсутствие формулы в продленном законе о статусе Донбасса.
Вопрос не в том, чтобы не спешить. Вопрос в том, что мы не успеваем до конца года осуществить все необходимые шаги для того, чтобы этот закон заработал в обновленной формуле. Если начинать сейчас менять этот закон, конкретно, как он должен выглядеть, каким образом будет закреплена эта формула, у нас просто физически не хватит времени до 31 декабря, когда истекает срок действия этого закона.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский провел судьбоносную встречу со Штайнмайером. А также Давид Арахамия признал, что реакция на согласование "формулы Штайнмайера" показала провал коммуникации со стороны власти.
по теме
Выборы на Донбассе: Зеленский назвал главное условие
Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
Новое перемирие на Донбассе: Пристайко назвал дату
В понедельник, 16 декабря, глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сделал заявление
Жилье для переселенцев: Зеленский анонсировал запуск госпрограммы
Президент Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление
Особый статус Донбасса: в Раде зарегистрировали законопроект
Авторами законопроекта являются председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко
Зеленский рассказал, что будет с законом "о статусе Донбасса"
Президент Украины рассказал о продлении закона "об особом статусе Донбасса"
"Опозиційна платформа - За життя" зареєструвала у Верховній Раді законопроект про соціальний захист жителів окупованих територій - Наталія Королевська
Документ, що гарантує соціальний захист жителів окупованих територій, пенсіонерів і пільговиків отримав підтримку майже всіх фракцій