Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что "формула Штайнмайера" может стать частью закона о статусе Донбасса. Об этом пишет "Униан".

Пристайко отметил, что "формула Штайнмайера" согласована украинской властью, трехсторонней контактной группой. Вопрос о том, каким образом она будет имплементирована в украинское законодательство.

"Мы готовы сделать этот шаг, введя ее в украинское законодательство, и скорее всего, это будет интегрировано в закон об особом статусе", - отметил он.

Пристайко прокомментировал отсутствие формулы в продленном законе о статусе Донбасса.

Вопрос не в том, чтобы не спешить. Вопрос в том, что мы не успеваем до конца года осуществить все необходимые шаги для того, чтобы этот закон заработал в обновленной формуле. Если начинать сейчас менять этот закон, конкретно, как он должен выглядеть, каким образом будет закреплена эта формула, у нас просто физически не хватит времени до 31 декабря, когда истекает срок действия этого закона.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский провел судьбоносную встречу со Штайнмайером. А также Давид Арахамия признал, что реакция на согласование "формулы Штайнмайера" показала провал коммуникации со стороны власти.