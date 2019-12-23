Масштабна ДТП у США: постраждали люди [ Редактировать ]
Щонайменше 51 особа постраждали, частина з них перебуває у критичному стані, внаслідок масштабної ДТП у штаті Вірджинія, у США. Там зіткнулися понад 60 автомобілів.
Розтрощені автівки перекрили обидва боки магістралі між штатами. Надзвичайники буквально перестрибували дахами автівок, щоб визволити потерпілих із залізної пастки. За даними поліції, трощу спричинив туман та ожеледиця на дорозі. Нині рух автомагістралі - відновили.
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