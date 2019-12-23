В Николаеве поезд сбил мужчину [ Редактировать ]
В воскресенье, 22 декабря, в Николаев поезд, направляющийся на станцию "Николаев - Пассажирский", при экстренном торможении сбил мужчину, находившегося рядом с железнодорожными путями. Об этом сообщают местные СМИ.
По предварительной информации, пострадавшему 52 года. Его госпитализировали с места происшествия.
В связи с происшествием открыто уголовное производство по статье 276 часть 2 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшие средней тяжести или тяжкие телесные повреждения пострадавшего) УК Украины.
Ранее сообщалось, что под Одессой микроавтобус насмерть сбил пешехода, а также в Николаеве таксисты устроили страшное ДТП.
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