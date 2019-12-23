В воскресенье, 22 декабря, в Николаев поезд, направляющийся на станцию "Николаев - Пассажирский", при экстренном торможении сбил мужчину, находившегося рядом с железнодорожными путями. Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительной информации, пострадавшему 52 года. Его госпитализировали с места происшествия.

В связи с происшествием открыто уголовное производство по статье 276 часть 2 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшие средней тяжести или тяжкие телесные повреждения пострадавшего) УК Украины.

Ранее сообщалось, что под Одессой микроавтобус насмерть сбил пешехода, а также в Николаеве таксисты устроили страшное ДТП.