Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

В Украине состоялись выборы в новобразованных ОТГ. Их итоги показали: политической монополии на местах у нынешней власти не будет. Громады ждут от партий и политиков помощи в развитии, но не будут послушно "встраиваться" в управляемую вертикаль нового режима.

Это было непростым испытанием для украинской демократии. Власть не скрывала, что устроит репетицию избирательной кампании в местные советы 2020 года. Зе-команде было важно продемонстрировать, что украинские граждане всё еще поддерживают её действия. Каким способом они будут этого добиваться, не было никаких сомнений. Власти, которая не может похвастаться улучшением экономической ситуации, ростом доходов населения, социальным развитием, остался один путь - это политическая коррупция и административный ресурс.

Еще 14 ноября на "секретной встрече" с депутатами монобольшинства премьер-министр Гончарук пообещал "ручное управление" средствами местных советов. "Слуги" решили использовать финансы громад для обеспечения политической победы нужных кандидатов. Примечательно, что накануне выборов было прекращено финансирование многих программ регионального развития. Деньги должны были попасть в "нужные" места.

Был задействован и весь административный ресурс. На кандидатов от оппозиции оказывали давление, склоняли к выдвижению под брендом "слуг народа". На многих участках в день голосования отсутствовала информация о наших кандидатах.

Несмотря на шантаж, давление и искусственные административные барьеры, кандидаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и самовыдвиженцы при поддержке партии показали достойный результат. В Запорожской области - первый среди партий. Всего по этой области партия получила 33 депутатских мандата (46,5% от выдвинутых кандидатов). В Донецкой области победу одержали 100% выдвинутых партией кандидатов (11 из 11), в Черниговской 43%, в Житомирской 40%, в Кировоградской области 37,5%, в Одесской 29%, в Закарпатской 26%.

Пусть власть и дальше трубит о своей "победе" – в результатах, добытых обманом и подкупом, чести мало. Но главный итог выборов - громады выбрали развитие, а не политический диктат. Наша партия, наши представители и управленцы, которых мы поддержали на этих выборах, будем делать всё, чтобы помочь в этом. Будем защищать все законные права и интересы громад, их собственность и их землю!