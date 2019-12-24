В России, в Хабаровском крае, современный истребитель Т-50 потерпел крушение. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Все произошло в 111 км от аэродрома Дземги. Летчик успел катапультироваться. Его эвакуировали на вертолете Ми-8. Причины аварии выясняются", - говорится в сообщении.

Истребитель принадлежал Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу.

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Представитель завода отказался от комментариев.

Т-50 предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

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