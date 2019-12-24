Венецію затопило, вже вдруге за останні два місяці. Напередодні рівень води знову сягнув майже півтора метра. А від початку року це вже п'ята масштабна повінь - досі таке траплялося щонайбільше двічі на рік.

За словами міського голови, загальний збиток від повеней становить близько мільярда євро. Сильно постраждали будинки, підприємства та історичні пам'ятки.