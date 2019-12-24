Повінь у Венеції нанесла збитки у мільярд євро [ Редактировать ]
Венецію затопило, вже вдруге за останні два місяці. Напередодні рівень води знову сягнув майже півтора метра. А від початку року це вже п'ята масштабна повінь - досі таке траплялося щонайбільше двічі на рік.
За словами міського голови, загальний збиток від повеней становить близько мільярда євро. Сильно постраждали будинки, підприємства та історичні пам'ятки.
по теме
Венецію знову затопило
Напередодні рівень води знову сягнув майже півтора метра. А від початку року це вже п'ята масштабна повінь - досі таке траплялося щонайбільше двічі на рік
У Новій Зеландії загинув ще один постраждалий від виверження вулкану
Кількість загиблих внаслідок виверження вулкана на новозеландському острові Вайт-Айленд зросла до 19 осіб. Одна людина померла в лікарні Окленда. Доля ще двох лишається невідомою
Португалію та Іспанію накрило штормами
Західна Європа потерпає від негоди. Жертвами штормів "Ельза" та "Фабіан" стали вже 9 людей: двоє в Португалії та семеро в Іспанії
Шторм "Ельза" атакував західне узбережжя Ірландії
Про наближення шторму метеорологи попередили лише за годину, у регіоні оголосили другий рівень небезпеки
Південь Франції охопили повені
У департаменті Ланди через падіння дерев загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали. Близько шестисот осіб евакуйовані