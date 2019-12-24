Компанія так і не змогла домогтися від регуляторів дозволу на відновлення польотів

Гендиректора Boeing Денніса Мюленбурга відправили у відставку. Відповідне рішення ухвалила рада директорів компанії.

Після двох авіатрощ літаків моделі Боїнг 737 Макс, у яких загинуло 346 людей, чиновника викликали на допит до Конгресу США.

А розмови про те, що Мюленберга відправлять на "пенсію" після 35 років головування, точилися вже кілька місяців. Водночас, Боїнги 737 Макс минулого тижня концерн зняв з виробництва.

Компанія так і не змогла домогтися від регуляторів дозволу на відновлення польотів.