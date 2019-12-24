Boeing залишився без гендиректора [ Редактировать ]
Гендиректора Boeing Денніса Мюленбурга відправили у відставку. Відповідне рішення ухвалила рада директорів компанії.
Після двох авіатрощ літаків моделі Боїнг 737 Макс, у яких загинуло 346 людей, чиновника викликали на допит до Конгресу США.
А розмови про те, що Мюленберга відправлять на "пенсію" після 35 років головування, точилися вже кілька місяців. Водночас, Боїнги 737 Макс минулого тижня концерн зняв з виробництва.
Компанія так і не змогла домогтися від регуляторів дозволу на відновлення польотів.
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