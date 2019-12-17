Несчастный случай может случится с каждым из нас в любую минуту. Поэтому к некоторым жизненным ситуациям нужно быть готовым заранее и знать, что делать в критический момент, когда принимать решение приходится за считанные секунды. Так, Герман Титов дал несколько советов, что делать, если вы упали с платформы в метро.

По статистике за год в метро погибает около 50 человек, по своей собственной безалаберности и не вниманию. И многие реально не знают как действовать в ситуации - если упал с платформы на рельсы.

Итак, если несчастный случай уже с вами произошел, первое, что нужно знать - категорически нельзя обратно лезть на платформу!

Обратите внимание, что поезд катится по двум обычным ходовым рельсам, а сбоку, под платформой, от поезда идет третий рельс, контактный, с электричеством. Он обычно цветной - желтый или красный. И приближаться к нему категорически запрещено. Часто это заканчивается смертью.

Именно поэтому если вы свалились с платформы - ни в коем случае, никогда, не пытайтесь залезть на платформу обратно там, где упал. Для этого есть лестница возле цифрового табло.

Читайте также Что делать, если вы потеряли документы

Прятаться от приближающего поезда под платформу также нельзя.

Что делать?

1. Вариант номер один: бежать по направлению движения поезда к началу платформы. Поезд там все равно остановится, а машинист увидит тебя заранее. Сотрудники метрополитена помогут вам выбраться. В начале платформы, возле цифрового табло, есть лестница, по которой спокойно можно выйти с путей.

2. Если вдруг не можешь бежать или некогда убегать, ложитесь лицом вниз в выемку между рельсами, головой к поезду. Крайне важно успеть скинуть с себя рюкзаки и сумки.

Ложитесь, закройте уши и приготовьтесь к очень громкому звуку. Кроме того, от поезда идет поток горячего воздуха и при торможении могут лететь искры. Сосредоточьтесь на положении тела, лежите неподвижно. Выемка спроектированы так, что вас ничто не заденет, и вы обязательно выживете.

Читайте также Что делать, если подавился и никого нет рядом

Важно! Обязательно лежать головой к поезду, иначе одежда может задраться потоком воздуха, и зацепиться за что-либо, тогда вас потащит.

3. Если видите, что кто-то упал - обязательно подскажите человеку, что делать. Если человек побежал, сразу же сообщите дежурному по станции: либо через колонну экстренного вызова, либо через любого сотрудника метрополитена. Хоть через уборщика - они обычно все проинструктированы на этот случай.

4. Если человек все-таки лезет обратно на платформу - ни в коем случае не подавайте ему руку: если его ударит током от контактного рельса - вас ударит вместе с ним.

Скиньте куртку - вытягивайте за одежду.

5. Если поезд встал в тоннеле и машинист об этом уведомил вас - выходите справа по ходу движения поезда. Помните, что контактный рельс расположен слева по ходу движения, и не факт что его сразу же обесточат.

Читайте также, что делать, если подавился и никого нет рядом.