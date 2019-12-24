Во вторник, 24 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно падает. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $192,98. За неделю курс вырос на $252.

Теперь за монету предлагают $7372.82.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $128.59;

$128.59; Litecoin $40.97;

$40.97; Bitcoin Cash $190.64.

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.