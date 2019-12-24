Курс биткоина резко "обвалился" [ Редактировать ]
Курс биткоина, фото: unsplash.com
Во вторник, 24 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно падает. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $192,98. За неделю курс вырос на $252.
Теперь за монету предлагают $7372.82.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $128.59;
- Litecoin $40.97;
- Bitcoin Cash $190.64.
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
по теме
Prev Next
20 декабря 2019 08:28
Курс биткоина стремительно падает
В пятницу, 20 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал
19 декабря 2019 12:12
Курс биткоина резко "взлетел"
В четверг, 19 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос
11 декабря 2019 08:46
Курс биткоина стремительно падает
В среду, 11 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал
10 декабря 2019 10:42
Курс биткоина резко "обвалился"
Во вторник, 10 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал
05 декабря 2019 08:52
Курс биткоина резко "взлетел"
В четверг, 5 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос