Американський ракетний есмінець Ross прибув до Одеси сьогодні вранці.

Близько 9 години на рейді порту сталася зустріч з лоцманським катером, а о 10 його пришвартували до причалу. Незважаючи на сильний туман, операція зі швартування пройшла успішно. Це тридцятий візит військового корабля НАТО в Чорне море в цьому році, 15 з них заходили в Одесу.