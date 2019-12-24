Американський ракетний есмінець Ross прибув до Одеси [ Редактировать ]
Американський ракетний есмінець Ross прибув до Одеси сьогодні вранці.
Близько 9 години на рейді порту сталася зустріч з лоцманським катером, а о 10 його пришвартували до причалу. Незважаючи на сильний туман, операція зі швартування пройшла успішно. Це тридцятий візит військового корабля НАТО в Чорне море в цьому році, 15 з них заходили в Одесу.
по теме
Романтика поза законом: американець освідчився під час пограбування
Мешканець американського Бостона інсценував пограбування магазину, щоб освідчитися коханій. Коли чоловік зі своєю дівчиною прийшли до крамниці, туди увірвався підставний грабіжник
У Чикаго гості влаштували стрілянину на поминках
Стрілянина на поминках у Чикаго. 13 людей поранені. Гості зібралися вшанувати пам'ять загиблого приятеля у будинку в південному районі міста
Масштабна ДТП у США: постраждали люди
Щонайменше 51 особа постраждали, частина з них перебуває у критичному стані, внаслідок масштабної ДТП у штаті Вірджинія, у США. Там зіткнулися понад 60 автомобілів
У Каліфорнії представили електричну пожежну машину
Автомобіль повинен зменшити викиди вуглекислого газу під час роботи. Модель розробляла австрійська компанія. Запас ходу - 30 кілометрів
США збільшують військовий контингент на іспанській базі Рота
Пентагон перекине на базу ще 600 солдатів та 2 новеньких есмінці, також модернізуватимуть нинішні кораблі