Як правильно обрати головний атрибут новорічних свят [ Редактировать ]
До Нового року лишився тиждень. І хоч головного атрибуту свята - снігу - немає, новорічного настрою зможе додати ялинка. Яку обрати? Штучну чи живу, зрубану чи в горщику? Де вибрати та за скільки можна придбати - це все з'ясували наші кореспонденти.
Ялинки на Рівненщині вирощують лісівники на спеціальних плантаціях. В області на більш ніж ста двадцяти гектарах пів мільйона зелених красунь.
Кожне деревце для продажу обережно зрізають і маркують стрічкою зі штрих-кодом.
"Це для того, щоб можна було провірити, контролюючими органами провірити, де була заготовлена, зрізана дана ялинка і для легальної її реалізації", - говорить Анатолій Буржинський, майстер Базальтівського лісництва.
Така ялинка на Рівненщині у лісгоспах коштує в середнього 65 гривень. На ринках продають трохи дорожче. Аби виростити новорічне дерево, треба не менше п'яти років, - кажуть лісівники.
"Знаходимся біля посівів так скажім в коробах ялини звичайної. Тута висіяно три кілограма насіння. Весною. От показник 10.04 - в четвертому місяці. Після цього дані сіянці будуть пересаджені, як закладені плантації новорічних ялинок, так і на території площ в лісі", - говорить Сергій Крикавський, головний лісничий Костопільського лісгоспу.
Пропонують і ялинки у горщиках. Наталія саме таким деревцем хоче прикрасити свій дім.
"Хочу в горщику. Не хочу їй шкодити, не хочу її рубати, краще потім повернути її назад до лісу, щоб вона росла", - говорить Наталія Грипіч, жителька Костополя.
І хоча такі ялини значно дорожчі від зрубаних, вони тішитимуть око ще багато років.
"Після святкування винести і посадити. Ялинка не боїться холоду, не боїться морозу. Якщо ялинка в будинку дала приріст, її виносити на мороз не потрібно через те, що оці свіжі то в дійсності на мороз не треба, бо пагінці обмерзнуть. Десь в прохолодне місце поставити. На балкон, ну десь в такі місця і щоб вона побула до тепла", - говорить Ольга Блонська, інженер лісових культур.
На Рівненщині ялинковий бум очікують в останні дні перед новим роком. Уже нині за рівненськими зеленими красунями приїздять покупці з усіх куточків України. Лісівники кажуть - готові реалізувати до свят понад дев'яносто тисяч новорічних дерев.
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