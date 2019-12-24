Влада затвердила тарифи на доставку газу до осель українців [ Редактировать ]
Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила тарифи на доставку газу до осель українців. Втім, вони залишилися збитковими. Зміни торкнулися також і порядку оплати послуг. Що це означає для споживачів і для галузі в цілому - дивіться далі.
Відтепер вартість доставки відокремили від оплати за газ. Це означає, що споживачі отримають окремі рахунки: один за паливо, другий - за послугу з його доставки. Вартість доставки газу розраховуватиметься індивідуально для кожного. Розмір плати залежить тільки від обсягів споживання і є повністю прозорим і зрозумілим. Сплачувати за доставку треба буде дванадцятьма рівними сумами щомісячно впродовж року. Фахівці кажуть, це рішення є важливим кроком, та все ж воно не встановлює економічно обґрунтованих тарифів і не вирішує всіх питань галузі. Зокрема, проблему нестачі інвестицій, необхідних для безпеки споживачів.
"При анализе и инвентаризации наших газораспределительных сетей, ми испытываем то, что на сегодня у нас не востребованые эти сети и требуют очень большой реорганизации, потому что фактически эксплуатация газораспределительных сетей происходит на уровне 25% от заявленной мощности. Поэтому хотелось бы ожидать больших инвестиций заложенных в тарифе на распределение природного газа", - говорить Алла Ярова, голова правління АТ "Чернігівгаз".
Не вирішеним залишається і одне з найболючіших питань для газовиків - зарплати. При чинних тарифах на розподіл рівень платні газовика на третину менше від офіційної середньої зарплати в Україні. Через це з галузі вже пішло 20 тисяч кваліфікованих працівників.
"Сьогоднішнє рішення - це я рахую півкроку зроблено на зустріч нашій галузі, тому що якщо взяти реальну роботу, комісія вона повинна по закону затверджувати нам економічно обгрунтовані тарифи. У зв'язку з тим, що були зроблені поєтапн епідвищення з 1 січня і з 1 го липня. Я вважаю, що до нас поступили дискримінаційно, тому що якщо порівняти з енергетиками їм буквально тиждень назад було вирішено питання збільшення тарифів на 45% і середня зарплата складає при цих тарифах 15 000 грн, то у нас теоретично з 1 січня буде можливість до середньої до 9 тисяч грн", - говорить Сергій Копанічук, голова Всеукраїнської профспілки працівників газових господарств України.
Залишилось відкритим і питання заборгованості між учасниками газового ринку. Як зазначають фахівці, тарифи облгазів не дають їм змоги в повній мірі розраховуватися з оператором ГТС. Рівень тарифів, ухвалених сьогодні, є недостатнім, щоб припинити зростання та погасити вже накопичені борги. Зараз їх сума сягає десятків мільярдів гривень.
"На жаль ми вимушені констатувати, що одночасно з принциповим зрушенням питання, щодо в принципі перегляду тарифів. Сьогоднішній встановлений рівень тари фів не вирішує питання старих боргів. На сьогоднішній день ця сумма складає близько 25 млрд гривень і очевидно. що потрібно окреме рішення або тарифне рішення, щодо зміни відповідного рівня і нарахування цих боргів або інші якісь процедури, які ми сподіваємось, новий склад комісії віднайде", - говорить Денис Сенектутов, голова Ассоціації газового ринку України.
Новий принцип нарахування тарифів запрацює з 1 січня 2020 року.
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