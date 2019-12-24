Долар падає, а ціни ростуть. Знайома зараз ситуація для кожного українця. Що відбувається з курсом валют? І чи не обернеться стрімке зміцнення гривні таким же блискавичним обвалом - розбиралася Ксенія Барвіненко.

Міняти чи не міняти? Цим питанням українці стурбовані вже кілька місяців. Стрімке зміцнення гривні тішить громадян, та лякає експертів. Адже курс фактично штучний, і не підкріплений економічно.

"Коли ми подивимось на ситуацію з промисловістю то жовтень до жовтня, жовтень 18 до жовтня 19 промисловість впала на 5%, металургія на 11%, тобто загальна тенденція полягає в тому що причини зміцнення гривні лежать не у збільшенні виробництва продукції, а у тих фінансових процесах, які здійснює міністерство фінансів", - говорить Олег Пендзин, член економічного дискусійного клубу.

Але те що відбувається в Україні, важко назвати "фінансовими процесами". Це - спекуляції, вважають експерти.

"Мінфін розміщає українські облагіції - це боргові розписки держави, під великий відсоток, приходять іноземці і викоповують ці облігації внутрішньодерєжавної позики, вони приодять з доларом, вони цей долар продають і українська економіка наводнюється величезною кількість долара, відповідна ціна формується як на біржі, і коли велика кількість долара, це сприяє тому що гривня укріплюється, а долар падає, ці іноземці приходять викуповують облігації, отримують під величезні відсотки позичають державі свої гроші", - говорить Тетяна Острікова, експерт з економічних питань.

А от в профільному міністерстві таких кредиторів називають інвесторами і хизуються обсягами проданих облігацій. На сторінці у Фейсбуці міністр фінансів Оксана Маркарова відзвітувала, що таким чином до державного бюджету залучили понад 400 мільйонів доларів. Контролювати курс валют та не допускати валютних спекулянтів до України мала б сама держава. Експерти кажуть, для цього достатньо лише зменшити відсоток, який отримують кредитори держави - нині це майже 20%.

"Це вершина непрофесіоналізму, давайте знизимо процентну ставку, давайте спекулянтам будемо платити не 13,5 а 9,8,6 і побачимо чи будуть вони купувати чи ні, допускаю що будуть, але менше будуть купувати але й менше будемо витрачати, навпаки треба зараз трошки послабити гривню щоби дати експортерам і виробникам заробляти", - говорить Олександр савченко, ректор міжнародного інституту бізнесу.

Але і мінфін і нацбанк відхрестилися від цієї роботи - кажуть експерти. Мовляв, Міністерство вирішило, що для них головне розраховуватися з боргами, а регулятор контролює лише рівень інфляції в державі. Єдине, що зробив НБУ, аби через стрімке зміцнення гривні, економіка країни не обвалилася, викупив рекордну кількість валюти - майже 600 мільйонів доларів. Фактично забрали з ринку зелені, аби їх не стало аж занадто багато. Адже як би абсурдно це не звучало, невиправдане укріплення національноїх валюти лише шкодить і вітчизняним виробникам, і кожному українцеві.