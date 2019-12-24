Одного українського військового поранено сьогодні на Донбасі. Противник відкривав вогонь у бік наших позицій сім разів. Зокрема, із заборонених мінометів.

Тим часом об'єднані сили отримали першу партію бронетранспортерів БТР-4 "Буцефал". Ці броньовані машини - сучасна українська разробка, контракти на їх комплектування та поставку були підписані ще кілька років тому. Утім, виконати старі угоди вдалося лише після зміни керівництва. Подробиці знає Руслан Смещук.

2016 КБ Морозова отримало замовлення на виготовлення 50 БТРів для української армії. Та вчасно виготовили лише п'ять бойових машин. Підвів підрядник - Лозівський ковальсько-механічний завод, який не зміг поставити корпуси. Не підійшла й імпортна фінська броня. Після заміни керівництва Укроборонпрому виконання цього замовлення відклали до 31 серпня 2020. Випуск корпусів з вітчизняної броні освоїли і Харківський танковий завод імені Малишева, і конструкторське бюро імені Морозова. Тепер обіцяють - із контрактом впораються вчасно.

"Лозовской завод нам прислал график изготовления корпусов, имеется наш собственный график сборки бронетранспортеров, над ним работало и наше производство, наши технологи. Каждый месяц мы планируем поставлять 3 - 4 БТРа с тем, чтобы выполнить договорные обязательства контрактные", - говорить Василь Глєбов, заступник головного конструктора держпідприємства "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова".

12 бойових машин минулого тижня вже відправили військовим. Конструктори показують свою розробку - у машинах додалося автоматики, а допрацьовували ці БТРи і по гарячих слідах - після повернення з поля бою.

"Дорабатывалось у нас по трансмиссии было много доработок, вот колесные индуктора, по защите мы дорабатывали, экраны решетчатые дорабатывали, тормозная система, рулевое управление, там, надежность, потом появилось у нас противоосколочный подбой, внутри, это он защищает если вдруг произошло небольшое пробитие, от вторичных осколков защищает экипаж", - говорить Володимир Жадан, головний конструктор ХКБ ім. Морозова.

Новенькі БТРи минулого тижня приймав командир роти однієї з бригад. Ось вони - у боксах.

"Партія довгоочікувана, в принципі, задоволений, т.щ. машина бойова машина дійсно вона хороша. По зрівнянню зі старими зразками озброєння, які у нас стояли, це дійсно хороша машина. Самий більший плюс - це бойові можливості цієї машини, т.є. тут вже стоїть гармата 30 міліметрова, плюс гранатомет, кулемет, установки наптур", - говорить Микола, командир роти.

Кондиціонер для літа, пічка для зими. Та головне, на прохання військових, конструктори подбали про безпеку особового складу.

Великий плюс, в том, що особовий склад вже не вбік виходить, а виходить ззаді, т.е. він повністю захищений, якщо противник веде вогонь, особовий склад виходить, і вони прикриті бронею від вогню противника.

Машини вже пройшли обкатку й пристрілялися на місцевому полігоні. Після свят відправляться в зону ООС. Крім того у держконцерні Укроборонпром обіцяють що в наступному році, для армії виготовлять ще декілька десятків БТР.

Айварас Абромавичус, генеральний директор ДК "Укроборонпром".

"Контракт був на 45 бтр 4, тому 33 залишилося. Ми повинні до 1 вересня це зробити, поставити. І ми на 100% впевнені що це відбудиться. Це сумісна праця Украборону прому разом із міністром оборони, разом із офісом президента і самим президентом та Кабміном.