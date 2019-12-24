Нескінченний імпічмент. Демократи хочуть висунути Дональду Трампу нові обвинувачення в рамках "української справи". Це означає - процес затягується і до виправдання в Сенаті справа поки що не дійде. Дмитро Анопченко розібрався, що за гру ведуть противники Трампа.

Здавалося б, усе просто. Після ганьби в Палаті представників Трамп відіграється в Сенаті, без рішення якого і імпічмент не імпічмент. У Верхній палаті вже з 7 січня готувалося велике шоу, яке закінчилося б виправданням президента в "українській справі" і окремим голосуванням, яке зняло б усі звинувачення. Але це розуміли і противники Трампа.

Тому і придумали нестандартне рішення - тягнуть як можуть з передачею справи в Сенат. Щоб імпічмент, хоч і не остаточний, ніхто не скасував. Придумали і привід можуть пред'явити Трампу нові звинувачення в рамках "української справи". А значить організувати слухання по другому колу.

Це вже офіційно. Палата представників направила офіційного листа в суд столичного округу Колубмія. Намагаються отримати дозвіл на допит екс-юристконсульта Білого дому Дональда Макгалі. І якщо він дасть свідчення проти Трампа що, мовляв, стосовно України глава держави діяв не так, то замість виправдання у верхній палаті - конгресмени з нижньої можуть висунути президенту нову статтю звинувачення. І довго її обговорювати, а потім поставити на голосування.

Розуміючи це, Дональд Трамп що не день - звинувачує демократів у порушенні конституції через цю затримку. Робить це і публічно і в твіттері.

Слів вже не добирає і цього разу написав - мовляв, "демократи намагаються підпорядкувати собі Сенат".

"Яке право божевільна Ненсі має на те, щоб затягувати процес в Сенаті? Ніякого. У неї погані докази, і вона прагне зробити так, щоб результат не виявився для неї негативним. Полювання на відьом повинно закінчитися зараз же процесом в Сенаті".

Залишити неприємності, спричинені його розмовою із Зеленським і заморожуванням військової допомоги Україні, в році, що минає, для президента і справді важливо. Консультанти та політтехнологи його передвиборного штабу переконані: якщо хоче залишитися на другий термін - досить скандалів, потрібні позитив та досягнення.

І Трамп уже зараз робить це - як може. Наприклад, заявив, що повернув Америці Різдво. Мовляв, при Обамі через політкоректність щодо мусульман свята соромилися, і тільки він відстояв для американців улюблену традицію.

"Ви пам'ятаєте, вони намагалися прибрати Різдво в день Різдва? Вони намагалися змусити вас перестати вітати один одного. Ви могли ходити по магазинах і бачити всюди красиві стрічки і банти. Усе було на місці, але ніхто б не сказав вам "З Різдвом". Але тепер знову кажуть "Щасливого Різдва". Це найменше, що я міг зробити.

Країна і справді готується зараз до Різдва. І вже через лічені години постарається хоч ненадовго забути про політику.