Сполучені Штати впораються з будь-яким "різдвяним подарунком" від Кім Чен Ина, - запевнив Дональд Трамп. Таке глава Білого Дому заявив журналістам у своїй резиденції у Флориді. Там президент проводить різдвяні канікули. На початку грудня Пхеньян звинуватив Штати в затягуванні переговорів щодо ядерного роззброєння КНДР і скасування санкцій. Якщо Вашингтон не піде на поступки, пригрозили - цитую - "подарунком під ялинку". Американські військові вважають, що в КНДР мали на увазі запуск нової міжконтинентальної ракети. А Дональд Трамп сподівається отримати святковий сувенір.

"Невдовзі ми з'ясуємо, який сюрприз приготували для нас у Пхеньяні. А потім уже думатимемо, що робити далі. Можливо, це буде приємний подарунок. Може, Кім Чен Ин надішле мені гарну вазу, а не ракету? Не можна відкидати й такого варіанту", - говорить Дональд Трамп, президент США.