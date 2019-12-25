"Оппозиционная платформа - За жизнь" поздравляет с Рождеством! [ Редактировать ]
Тысячи семей в Украине, вместе с католиками всего мира, сегодня отмечают Рождество Христово. В этот светлый и прекрасный праздник желаем радости и счастья. Пусть Рождественская звезда принесет в каждый дом мир и любовь, а Божья благодать прибудет с вами, даруя преображение, душевное спокойствие и тепло.
С праздником! С Рождеством Христовым!
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