Тысячи семей в Украине, вместе с католиками всего мира, сегодня отмечают Рождество Христово. В этот светлый и прекрасный праздник желаем радости и счастья. Пусть Рождественская звезда принесет в каждый дом мир и любовь, а Божья благодать прибудет с вами, даруя преображение, душевное спокойствие и тепло.

С праздником! С Рождеством Христовым!