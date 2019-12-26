В Одессе опознали 16 жертву пожара в колледже на Троицкой. Им оказался директор Института морской биологии НАН Украины. Об этом сообщает "Думская".

Доктор биологических наук Борис Александров стал последним опознанным среди погибших.

Прощание с Борисом Георгиевичем состоится 27 декабря на биологическом факультете ОНУ имени Мечникова - пишет издание.

Раньше сообщалось о том, что в центре Одессы "вспыхнул" пожар в колледже. В Одесской ОГА сообщили, что вероятной причиной трагического пожара стал неисправный удлинитель. А также в Одессе объявили двухдневный траур.