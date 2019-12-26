Різдвяні котики. У Вашингтонському кафе гостей зустрічали пухнастики, вбрані у святкові костюми. Їх хвостатим пошили зі шкарпеток. У цьому закладі всі коти - колишні безхатьки, знайшли їх на вулицях міста. Відвідувачі можуть просто погратися з ними - власники запевняють, що це заспокоює нерви. Або ж обрати собі нового домашнього улюбленця.

"Ми хотіли створити святкову атмосферу для наших гостей. І заохотити людей забирати котиків додому. Уже 250 наших підопічних знайшли собі нових господарів. І це дивовижно, тому що ми працюємо з березня - не минуло й року після відкриття", - зазначила Ешлі Кемпіон, директорка закладу.