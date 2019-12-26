Разорвало на части: в Киеве произошла страшная авария [ Редактировать ]
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве произошло ДТП - столкнулись Mercedes, ВАЗ-2101 и Ford. Об этом сообщает паблик "Киев Оперативный".
Читайте также В Киеве на Петровке произошло жуткое ДТП (фото)
На перекрестке Mercedes врезался в "Жигули" и разорвал автомобиль на части. Легковушку отбросило на Ford. Пострадало три человека.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошло более сотни аварий за сутки.
по теме
Prev Next
23 декабря 2019 02:30
В Харькове в страшном ДТП пострадали полицейские
В субботу, 22 декабря, в Харькове на улице Клочковская случилось ДТП
20 декабря 2019 00:00
В Днепре произошло тройное ДТП, пострадал ребенок
В четверг, 19 декабря, на выезде из Днепра случилось ДТП
19 декабря 2019 15:38
Под Черниговом произошло смертельное ДТП
В Черниговской области на автодороге "Копти-Глухов-Бачевск" случилось ДТП
18 декабря 2019 03:00
В Харькове водитель Opel "влетел" в женщину-пешехода
34-летняя гражданка получила повреждения и была доставлена в больницу
17 декабря 2019 09:10
Под Черниговом грузовик столкнулся с автобусом, есть жертвы
Столкнулся грузовой автомобиль и пассажирский автобус с сообщением Херсон - Москва