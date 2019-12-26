В Киеве произошло ДТП - столкнулись Mercedes, ВАЗ-2101 и Ford. Об этом сообщает паблик "Киев Оперативный".

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На перекрестке Mercedes врезался в "Жигули" и разорвал автомобиль на части. Легковушку отбросило на Ford. Пострадало три человека.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло более сотни аварий за сутки.