Ночь на 25 декабря в Киеве была самой теплой за 139 лет наблюдений. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Читайте также Погода на 26 декабря: синоптики удивили прогнозом

Отмечается, что столбик термометра ночью не опустился ниже +4,4°, что на 0,6° теплее, чем это было в 2014 году. Кроме того, в декабре установлено уже 9 температурных рекордов.

Ранее мы писали о том, что в Украине резко ухудшилась погода.