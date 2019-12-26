Погода в Киеве установила температурный рекорд [ Редактировать ]
Ночь на 25 декабря в Киеве была самой теплой за 139 лет наблюдений. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Отмечается, что столбик термометра ночью не опустился ниже +4,4°, что на 0,6° теплее, чем это было в 2014 году. Кроме того, в декабре установлено уже 9 температурных рекордов.
Ранее мы писали о том, что в Украине резко ухудшилась погода.
по теме
В Украине резко похолодает
В среду, 25 декабря, в Украину придет зима с морозами и мокрым снегом
Погода в Киеве установила три температурных рекорда
В четверг, 19 декабря, в Киеве было установлено три температурных рекорда
Погода на 14 декабря: синоптики удивили прогнозом
В субботу, 14 декабря, погода в Украине будет дождливой, но теплой
У Києві очікують погіршення погодних умов
"Київавтодор" просить водіїв не паркувати автотранспорт на узбіччях та бути обачними на автошляхах
"Комары, мухи и колорадские жуки": в Укргидрометцентре рассказали о Новом годе
В Украинском гидрометцентре опубликовали интересную шутку