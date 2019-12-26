Крушение МН-17: в ГПУ уволили руководителя следственной группы [ Редактировать ]
В четверг, 26 декабря, Генеральная прокуратура уволила руководителя украинской следственной группы по делу о катастрофе МН-17. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
Она добавила, что соответствующую информацию она получила от нидерландских прокуроров.
"Фред Вестербеке, глава международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш генпрокурор не нашел для него времени! Нашел время заместитель", - отметила Сарган.
Ранее сообщалось, что в СБУ подытожили 5 лет расследования по делу крушения МН17.
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