В четверг, 26 декабря, Генеральная прокуратура уволила руководителя украинской следственной группы по делу о катастрофе МН-17. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Она добавила, что соответствующую информацию она получила от нидерландских прокуроров.

"Фред Вестербеке, глава международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш генпрокурор не нашел для него времени! Нашел время заместитель", - отметила Сарган.

Ранее сообщалось, что в СБУ подытожили 5 лет расследования по делу крушения МН17.