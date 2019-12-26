В четверг, 26 декабря, в Николаеве на улице 3-й Слободской произошло серьезное ДТП. Так, известно, что автомобиль Mazda 3 сбил пешехода, передают местные СМИ.

По предварительной информации, автомобиль двигался со стороны улицы Потемкинской в направлении проспекта Центрального (Ленина). В районе общежития НУК им. Сухомлинского дорогу справа налево по ходу движения автомобиля начала пересекать в неустановленном месте девушка-пешеход. Водитель Mazda сбил ее.

Читайте также В центре Львова водитель сбил полицейского и скрылся

С места ДТП 19-летнюю пострадавшую увезла "скорая". По словам водителя, девушка была в сознании.

На месте обстоятельства совершения ДТП выясняют сотрудники полиции. Движение транспорта на данном участке затруднено.

Ранее сообщалось, что под Львовом произошла ужасающая авария на трассе, а также пьяная пенсионерка устроила массовое ДТП.