В центре Николаева 19-летняя девушка угодила под колеса авто [ Редактировать ]
В четверг, 26 декабря, в Николаеве на улице 3-й Слободской произошло серьезное ДТП. Так, известно, что автомобиль Mazda 3 сбил пешехода, передают местные СМИ.
По предварительной информации, автомобиль двигался со стороны улицы Потемкинской в направлении проспекта Центрального (Ленина). В районе общежития НУК им. Сухомлинского дорогу справа налево по ходу движения автомобиля начала пересекать в неустановленном месте девушка-пешеход. Водитель Mazda сбил ее.
С места ДТП 19-летнюю пострадавшую увезла "скорая". По словам водителя, девушка была в сознании.
На месте обстоятельства совершения ДТП выясняют сотрудники полиции. Движение транспорта на данном участке затруднено.
Ранее сообщалось, что под Львовом произошла ужасающая авария на трассе, а также пьяная пенсионерка устроила массовое ДТП.
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