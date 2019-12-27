Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри решили нарушить традиции королевской семьи и не пришли на службу на католическое Рождество. Они решил улететь в Канаду.

"Меган важно привить сыну свои привычки. Вместе с ними находится и мама герцогини, она много времени проводит с внуком и играет с ним так, как играла когда-то с маленькой дочерью", - сообщила эксперт по этикету Мика Майер изданию InvestRecords.