Принц Гарри и Меган Маркл ошарашили поклонников выходкой [ Редактировать ]
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри решили нарушить традиции королевской семьи и не пришли на службу на католическое Рождество. Они решил улететь в Канаду.
"Меган важно привить сыну свои привычки. Вместе с ними находится и мама герцогини, она много времени проводит с внуком и играет с ним так, как играла когда-то с маленькой дочерью", - сообщила эксперт по этикету Мика Майер изданию InvestRecords.
Раньше сообщалось о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл спустя два года пребывания в Лондоне призналась, что ей элементарно не с кем поговорить.
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