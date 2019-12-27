В пятницу, 27 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно падает. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $7,76. За неделю курс упал на $373.

Теперь за монету предлагают $7200.51.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $125.26;

$125.26; Litecoin $39.99;

$39.99; Bitcoin Cash $188.59.

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.